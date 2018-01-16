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16 Ocak 2018 Salı
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    • Türkoğlu; “Tekelleşmiş tüccar niteliğinde ısrarcı”

    Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Belediyesinin 2018 yılında su fiyatlarına yapmış olduğu zammı, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile sert sözlerle eleştirdi.

    16 Ocak 2018 Salı 17:18
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    Türkoğlu; “Tekelleşmiş tüccar niteliğinde ısrarcı”
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    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyesi 2018 yılı itibarıyla su fiyatlarına yüzde 10’luk zam yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu da bu zamlara tepki göstermek için parti binasında basın toplantısı düzenledi. Türkoğlu ilk olarak su fiyatları konusunda geçtiğimiz yıl Kasım ve aralık ayında su fiyatlarına zam yapılmaması konusunda Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’dan talep ettiklerini söyleyerek; “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kasım ve Aralık ayı içerisinde Bolu Belediye Başkanına çağrıda bulunarak, Bolu’da yaşayan herkesin ortak sorunu olan su fiyatları ile ilgili 2018 yılında yapılacak zammın yapılmaması hatta su fiyatlarının iyileştirilmesi konusunda çalışma yapılmasını talep etmiştik. Ama dikkate alınmadı ve Ocak ayından itibaren Bolu halkı çok daha pahalı su tüketmeye başladı.”

    “SUYUN METREKÜPÜNE 3 TL VERİYORUZ”

    Açıklamasının devamında Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerin su fiyatlarıyla Bolu’nun su fiyatlarını kıyaslayan Türkoğlu; “Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman biz halkın yanında halkın menfaatine siyaset yapmaya, halkın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bolu Belediye Başkanımız su fiyatları konusunda inatçı tutumuyla tekelleşmiş tüccar niteliğinde ısrarcı. Bolu Halkının ne kadar pahalı su içtiğini örneklerle göstermek istiyorum. İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin su fiyatlarını ele alalım. Kocaeli Belediyesi normal abonesine gönderdiği su faturasını incelediğimizde metreküp birim fiyatı 0.52 kuruş. Kocaeli Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan bir vatandaş 0.52 kuruşa bir metreküp su alıyor. İkinci örneğim Sakarya Büyükşehir Belediyesinden. Sakarya Büyükşehir Belediyesi işletmelere verdiği metreküp su fiyatının tutarı 0.93 kuruş. Atık su bedeli ise 0.40 kuruş. Şimdi gelelim Bolu’ya. Biz suyun metreküpüne 3 TL veriyoruz. İşte diğer illerle bizim ilimizdeki su fiyatlarının arasındaki fark bu. Ayrıca atık su bedeline baktığımızda metreküpüne 1.1 TL para veriyoruz” dedi.

    “NE KADAR PAHALIYA SU TÜKETTİĞİNİ BELGELİ BİR ŞEKİLDE İNSANLARA GÖSTERECEĞİZ”

    Son olarak, Bolu’nun ne kadar pahalıya su içtiğini göstermek için sahada çalışma yapacaklarını açıklayan Türkoğlu; “İşte insanlarımızın bu konuya dikkatini çekmek için önümüzdeki günlerde hız bir şekilde sahada çalışma yapacağız. ‘Türkiye’nin En Pahalı Suyunu Biz Tüketiyoruz’ başlığı ile hazırladığımız broşürleri apartmanlara, daire sakinlerine, cadde de vatandaşa vererek ne kadar pahalıya su tükettiğini belgeli bir şekilde insanlara göstereceğiz” diye konuştu. 

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Merkez, İlçe

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