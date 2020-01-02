Türkoğlu yeniden aday

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 11 Ocak’ta yapılacak olan kongre öncesi adaylar belli olmaya başladı. Mevcut Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu yazılı bir basın açıklaması ile yeniden aday olduğunu duyurdu. Türkoğlu açıklamasında "Mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinin 04 Kasım2017 yılında yapılan Bolu Merkez İlçe Kongresinde ilçe başkanı olarak seçildim. Zaman su gibi aktı. 2 yıllık görev süremiz doldu. Bu süreç içersinde partimizin ve Bolumuzun menfaatine olduğunu düşündüğüm birçok çalışmayı başta merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere İl Başkanımız H. Kazım Karsu, Belediye Başkanımız Tanju Özcan, İl Yönetim kurulu, Kadın, Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurullarıyla, partimize emek veren değerli üyelerimizle yaptığımızı düşünüyorum. 2 yıllık görev sürecimize Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği seçimlerinin beraber yapıldığı 24 Haziran Genel seçimlerini ve 31 Mart Yerel seçimlerini sığdırdık. Partimizin özellikle yerel seçimlerde il belediyesini kazanarak elde ettiği tarihi başarı bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“PARTİME 2 YIL DAHA HİZMET ETMEK İSTİYORUM”

Yeniden aday olarak 2 yıl daha Cumhuriyet Halk Partisi’ne hizmet vermek istediğini belirten Türkoğlu “Bildiğiniz üzere 11 Ocak Cumartesi günü, saat 12.00’de, İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda Merkez İlçe Kongremizi yapacağız. Partimize emek veren arkadaşlarım, dostlarım, çalışma arkadaşlarım ve parti büyüklerimle yaptığım fikir alışverişi sonucu 11 Ocak’ta yapılacak Merkez İlçe Kongresinde tekrar aday olmaya karar verdim. Delegelerimiz beni ve yönetim kurulunda görev almaya aday olan arkadaşlarımı, göreve layık görürlerse partime 2 yıl daha hizmet etmek istiyorum. Bu bağlamda partimize hizmet etmeyi düşünüp, aday olacak arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Merkez İlçe Kongremizin, partimize, Bolu’ya, Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.