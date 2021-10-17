Turkovac’ın Bolu’da ki ilk gönüllüsü aşılandı

Haber: Aysun Beykoz

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı Turkovac ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, Bolu'da alınmaya başlandı. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerli aşı için "Gönüllü Aşılama Merkezi" olarak sağlık bakanlığınca seçilen 41 merkezden biri oldu.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Gönüllü Aşılama Merkezinde yerli aşı olmak için gönüllü olan ilk kişi Turkovac aşısını oldu. İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol’da ilk yerli aşısı yaptıran gönüllü vatandaşa teşekkür etti. 2 doz SinoVac ile aşılanmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası vatandaşlar gönüllü olarak Turkovac aşısını yaptırabilecekler.