Türkü söyleyerek teşekkür etti!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Şerife" isimli kadın, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma ekiplerine türkü seslendirdi. Kendisine ihtiyaç malzemesi götürülen bir kadının Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine "Asker Yolu Beklerim" türküsünü söylediği anların yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor" ifadesine yer verildi.