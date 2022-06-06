Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun Atatürk Ortaokulu’nda yürütülen, “Türkülerimiz Genç Ozanlara Emanet” projesini İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı ziyaret etti. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulunda 57 minik öğrenci, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

“GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN UMUT VADETMEKTEDİR”

Atatürk Ortaokulu Müzik Öğretmeni Cem Çakmak, “öğrencilerimize bu tür etkinliklerle ve kurslarla müzik dersini sevdirerek okulumuzda 57 öğrenci bağlama kurslarına düzenli olarak devam etmektedir ve bu öğrencilerimiz okul etkinliklerimizde rahatlıkla bağlama çalabilmektedir. Bu çalışma kültürümüzün en önemli unsurlarından olan türkülerimizin gelecek nesillere aktarılması için umut vadetmektedir” diye konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı, çalışmalar hakkında bilgi alarak projede emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edip başarılar diledi.