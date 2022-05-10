Türkümüzü Devrek’e kaptırdık

Haber: Okay Özcan

Zonguldak'ta son bir yıl içinde yapılan köy tarama çalışmalarında 4 yeni türkü daha gün yüzüne çıkarıldı. Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) bünyesindeki Devrek Kültürünü ve Türkülerini Araştırma Kurulu üyeleri, Devrek yöresine ait 4 yeni türküyü daha derledi.

Devrek Kültürünü ve Türkülerini Araştırma Kurulu Başkanı Mustafa Uzundal yaptığı açıklamada, Devrek'in kültür ve türkülerini gün yüzüne çıkartarak kalıcılığını sağlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunda da başarılı olduklarını aktaran Uzundal, "Son 8 yıl içinde Devrek'in 83 köyünden 62'sinde alan çalışması yaptık ve 70'in üzerinde türkümüzü gün yüzüne çıkardık. Bunlardan 30'un üzerindeki türkümüz TRT Repertuvar Kurulu'ndan geçti, sadece imza aşamasında bulunuyor. Bunlar da imzadan çıktıktan sonra resmi olarak 30-40 arasında Devrek türküsü TRT repertuvarında yer alacak. Bu da Devrek'imizin kültürü açısından önemli yer tutacak." diye konuştu.

Uzundal, son bir yıl içinde yaptıkları köy tarama çalışmalarında 4 yeni türküyü daha gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TRT repertuvarında hali hazırda resmi ve kayıtlı olarak Zonguldak'a ait 9 türkü var. Bunlardan 5'i Devrek, 2'si Ereğli, biri Çaycuma ve Zonguldak'a ait. İlerleyen süreçte bu rakam daha da artacak. Devrek'in Hüseyinçavuşoğlu köyünde 10 Şubat 1922'de yaşanan bir olay sonrasında yakılan ve 1946 yılında bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlara geçen 'Kiraz Aldım Dikmeden / Tombalacık Halime'm' adlı türkümüzü 73 yıl sonra yaptığımız yoğun çaba, girişim, bilgi ve belgeler ışığında Devrek'imizin türküsü olarak tescillettik. Şimdi bütün radyo ve basın kuruluşlarında Devrek türküsü olarak çalıp okunuyor, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz."

Yıllardır Bolu türküleri olarak bilinen, “Kiraz aldım dikmeden/Tombalacım Halimem” Türküsü, Devreklilerin girişimi sonucu elimizden alınmış oldu. Yetkililerin elimizden resmen alınan bu türkü için nasıl bir girişimde bulunacağı ise merak konusu oldu.

HALİME İÇİN YAKILAN TÜRKÜ

ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün sözlerinin 10 Şubat 1922 tarihinde Devrek’in Hüseyinçavuşoğlu köyünde ‘Deli Mehmet’ lakaplı Mehmet Emin Dinç tarafından eşi ölen iki çocuklu Halime Subaşı’na duyduğu aşkı anlatmak amacıyla yazıldığı belirtildi. Bu sözlerin 1946 ‘da bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlarda yer aldığını anlatan Tığ, 10 Ekim 2010 tarihinde Halime Subaşı’nın kızı Nezire Terzi ile yaptığı görüşmeyle türkünün kendi yörelerine ait olduğunu belgelediğini dile getirdi.