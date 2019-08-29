“Türk’ün şanlı zaferi kutlu olsun”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş30 Ağustos Zafer Bayramı, 97. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi “Türki milletinin şanlı tarihi pek çok mücadele ve kahramanlıklarla doludur. Kahramanlıklarıyla pek çok destanı yazmış olan atalarımız kurtuluş mücadelesini başlatmış, bu uğurda canlarını vermekten hiç bir zaman çekinmemişlerdir. 19 Mayıs ile başlayan Türk milletinin milli mücadelesi 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. 30 Ağustos şanlı Türk tarihinin bir nişanesi olup, aziz milletimizin her türlü zorluk karşısında nasıl üstün bir başarıyla çıktığının göstergesidir.

TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZDIR VE BAĞIMSIZ KALACAKTIR

30 Ağustos zaferi, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ UNUTULMAMALIDIR

Bu önemli günde Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk’ün Türk gençliğine inanarak emanet ettiği Cumhuriyet için söylediği ‘Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz’ sözleri unutulmamalıdır. Zaferimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, halkımızın bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.”