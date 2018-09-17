Haber: BMA

Turkuvaz Eğitim Kurumları’nda İgeder Öğretmen Akademisi tarafından 14-15 Eylül tarihlerinde eğitime hazırlık semineri düzenlendi. İki oturum halinde gerçekleşen seminer çalışmaları İgeder İcra Kurulu Üyesi Eğitimci Süleyman Tanrıverdi tarafından eğitimci konuşmacı olarak öğretmenlere verildi. İlk gün gerçekleşen seminerde etkili iletişimde öğretmenin beden dili, sahne ustası öğretmen, etkili sınıf yönetimi ve liderlik ve takım yönetimi başlıklı konular işlendi. Seminerin ikinci oturumunda ise etkili sınıf yönetimi, liderlik ve takım yönetimi konularıyla devam etti. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Bülent Alcı’da Turkuvaz Eğitim Kurumları’na gelerek eğitim materyal geliştirme ve ders planı konulu seminer verdi. Öğretmenlerde faaliyetleriyle gerçekleşen seminere katkıda bulundular.