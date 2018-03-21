Haber: BMA

İlimizin eğitim alanındaki öncü kurumlarından Turkuvaz Eğitim Kurumları, başarılı öğrenciler için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine özel bursluluk sınavı yapacak. Turkuvaz Eğitim Kurumlarından yapılan duyuruda 24 Mart cumartesi saat 10:00, 12:30 ve 15:00 olmak üzere üç oturumda yapılacak sınavlara başvuruların oar.turkuvaz.k12net.com adresinden ya da öğrenci ve velisinin bizzat okula gelerek yapılabileceği belirtildi.

Başvuru süresi 05-21Mart tarihleri arasında olan bursluluk sınavı ile alakalı Turkuvaz Eğitim Kurumları’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizdeki başarılı öğrencilerimize okulumuzda burslu okuma fırsatı vererek, bu öğrencilerimizi çağımızın bilgileriyle yoğurup, milletimizin öz değerleri ile şekillendirip ülkemizin geleceğine hizmet edecek bireyler yetiştirmek amacıyla okulumuzda ücretsiz bursluluk sınavımızı yapacağız.”2,3,4,5,6 ve 7. sınıfta okuyan öğrencilere özel yapılacak sınavların Seyit Mahallesi Mudurnu Caddesi No:20/1-4 adresindeki TurkuvazEğitim Kurumlarında olacağı; ilkokul ve ortaokul Bursluluk Sınavları ile alakalı bilgi almak için ise 0374 220 60 00 ve 0552 887 58 29 numaralı telefonların aranabileceği söylendi.