Turkuvaz, her ihtimale karşı hazırlıklı

Haber: BMA

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Turkuvaz Koleji harekete geçti. İlimizin başarılı eğitim kurumlarından biri olan Turkuvaz Koleji yaptığı çalışmalar neticesinde online eğitimlere başladı. Online eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Turkuvaz Okulları Genel Müdürü Mehmet Çelebi, "Öncelikle salgından (COVİD-19) dolayı vefat eden kardeşlerimize Rabbimizden rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Söz konusu salgının ülkemiz gündemine girmesiyle birlikte, biz de tedbirlerimizi aldık. Yaklaşık bir buçuk iki aydır, milli eğitim bakanlığımızın ve sağlık bakanlığımızın bize gönderdikleri yönergeleri takip ediyor ve bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Öncelikle salgın ile ilgili öğrencilerini bilgilendirdiklerini belirten Genel Müdür Mehmet Çelebi ayrıca, “Bununla ilgili gerekli seminerlerimizi, tanıtımlarımızı ve programlarımızı yaptık. Ayrıca yemek menümüzü, bağışıklık sistemini güçlendirici yemeklerle revize ettik. Nano teknolojisi ile okullarımızı, servislerimizi dezenfekte ettik” diye konuştu.

“A-B-C PLANLARI HAZIRLADIK”

Eğitime verilen zorunlu ara nedeniyle ivedilikle eğitim kadrosuyla bir araya geldiklerini söyleyen Çelebi açıklamalarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:” Eğitim kadromuzla beraber geceli-gündüzlü beyin fırtınası yaptık. Konu ile ilgili neler yapabilirizi konuştuk. Ayrıca aranın uzaması durumunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini de konuştuk. A-B-C planları hazırladık.

Öncelikle, Turkuvaz Koleji olarak ‘Kişisel Eğitim Planlaması’ yaparak her bir öğrencimize özel Online Müfredat hazırladık. Akabinde senkron yani “canlı online yayın ile eğitim” dediğimiz sisteme geçtik. Öğrencilerimiz ile birlikte velilerimizin de takip ettikleri senkron eğitimle ilgili 5 ana başlık oluşturduk.

1- Online Müfredatın içeriğinin sağlanması.

2- Öğrenci hangi saatte neyi çalışacağının belirlenmesi.

3- Öğrencinin bu programı verimli takibi.

4- Velilerimizin programı takibi.

5- Ve tüm bu işleyişin velilerimizce günlük olarak raporlanması.

Şuanda özel okulların ve devlet okullarının %90’ı asenkron eğitimde online müfredat içeriği hazırlamakla meşgulken bizler çoktan Canlı Online Eğitim için yol haritamızı hazırlamıştık. İlk hafta ders yoğunluğundan ziyade etkinlik ağırlıklı, öğrenciye keyif veren, yormayan bir program hazırladık. Senkron Eğitim’de, öğretmenimiz derse başladığında bütün sınıfı ekranda görmüş oluyor. Yani canlı bir şekilde, gecikme olmadan, öğretmenimiz tüm konu ile ilgili anlattıklarını, akıllı tahtada paylaştıklarını öğrenci de görmüş oluyor.Anlık olarak, öğrenci anlamadığı yerde sorusunu sorabiliyor. Öğretmen akıllı tahtaya bir soru yazdığında öğrenci kendi telefonundan, bilgisayarından ya da tabletinden bu soruyu çözebiliyor ve tüm sınıf bunu görebiliyor. Öğrenci kendisini sınıfındaymış gibi hissediyor. Kısacası, daha ilk haftadan okulumuzu öğrencilerimizin evlerine taşımış olduk.”

“HAYAT İÇİN ÖĞRENME KONSEPTİ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Mehmet Çelebi açıklamalarının sonunda ise, “Turkuvaz Koleji olarak bizler; fedakâr öğretmen kadromuz ve güçlü teknik alt yapımızla senkron ve asenkron eğitimleri uygulamayabilecek kabiliyetteyiz. Yukarıda anlattığım işleyiş senkron eğitimde en son noktadır. Temennimiz bu salgının, çok kısa süre içinde kalkması. Şayet süreç uzayacak olursa, Turkuvaz Koleji olarak ‘Okul için değil, Hayat için Öğrenme’ konsepti ile yolumuza devam edeceğiz. Öte yandan, öğrencilerimize gerek Psikolojik Danışma Rehberlik servisimiz, gerek mentörlerimiz gerekse sınıf öğretmenlerimiz her an destek vermek için velilerimiz ve öğrencilerimizle iletişim içinde oluyorlar. Turkuvaz Koleji olarak, uygulamaya koyduğumuz sistemle daha ilk haftadan %95 oranında başarı yakaladık. Bu başarıda tabii ki fedakâr öğretmen kadromuzun emeği çok büyük. Bu vesile ile fedakâr eğitim kadromuza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum” dedi.