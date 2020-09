Turkuvaz Okulları 21 Eylül’e hazır

Haber: BMA

Bolu Turkuvaz Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Çelebi, 21 Eylül’de başlatılacak olan yüz yüze eğitim programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Koleji Genel Müdürü Mehmet Çelebi yaptığı açıklamada 21 Eylül’e hazır olduklarını ifade ederek, “Pandemi sınıflarımızı oluşturduk. Belirli aralıklar, belirli mesafeler konuldu, oturum düzeni değiştirildi. Toplu kullanım alanları, ortak kullanım alanları kademeli bir şekilde kullanıma açılacak. Yemekhanemiz aynı şekilde bir masaya iki kişi olacak şekilde ayarlandı. Ayrıca okulumuzda bir Pandemi Bilim Kurulu oluşturduk öğretmenlerimiz tarafından. Bu kurulumuz da hem an be an gündemi takip ederek okulumuzdaki programları belirliyor hem de okulumuza alacağımız öğrencilerimizin programları hakkında gereken şartları oluşturuyor. Öğrencilerimizi en güzel bir şekilde, en sağlıklı bir şekilde programa hazırlayacağız inşallah” dedi.

“FİZİKİ ŞARTLARIMIZLA YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRIZ”

Hem Sağlık Bakanlığının hem de Milli Eğitim Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda eğitim programlarını ayarladıklarını söyleyen Mehmet Çelebi açıklamalarında ayrıca, “Gidişata göre diğer kademeler olur mu olmaz mı daha henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak vakaların olumlu yönde seyretmesi durumunda biz özel okul olarak fiziki şartlarımızla, sınıf imkanlarımızla, ortamlarımızla yüz yüze eğitime hazırız. Ancak bu Sağlık Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda şekillenecek” diye konuştu.

“ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDE GÜNLÜK MÜFREDATIMIZI İŞLİYORUZ”

Önceliklerinin sağlık olduğunu belirten Çelebi son olarak ise, “Eğitimin de gün geçtikçe hem öğrencilerimiz adına hem de geleceğimiz adına bir yük olduğunu görüyoruz. Yüz yüze eğitim şu durumda yine dediğim gibi Bakanlığın açıklamaları doğrultusunda yapılacak. Bir de hem yüz yüze eğitimin yanında uzaktan eğitim dediğimiz online sistem üzerinde günlük müfredatımızı işliyoruz. Öğrencilerimizin ölçümlerini ona göre yapıyoruz. Telafi dersleri koyuyoruz, özel derslerini bire bir ve yüz yüze eğitim olmadığı için online eğitimde yapıyoruz. Ama bu gidişatta ne olacağı tamamen Bakanlığın açıklamaları doğrultusunda olacak. Ama biz yüz yüze eğitime her şartta hazırız” ifadelerini kullandı.