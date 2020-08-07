Turkuvaz Okulları, basın mensuplarını ağırladı

Haber: BMA

İlimizde güler yüzlü hizmeti ile faaliyetlerine devam eden Bolu Turkuvaz Eğitim Kurumları, basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programına katılan basın mensuplarını okul Genel Müdürü Mehmet Çelebi karşıladı. Çelebi ilk olarak basın mensuplarına okul kampüsünü gezdirip sağlanan eğitimle alakalı detaylı bilgiler aktardı. Olağan eğitimden sanata, spordan bilişime kadar öğrencilere farklı alanlarda eğitimler veren Turkuvaz Okulları, geniş kampüs alanı ile ailelerin en çok tercih ettiği okullar arasında yer alıyor.

Okul gezisi sonrası açık alanda gerçekleştirilen kahvaltıda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu. Genel Müdür Mehmet Çelebi, kahvaltının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplamayı da ihmal etmedi.