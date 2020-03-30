Turkuvaz tüm Bolu’ya online eğitim veriyor

Haber: BMA

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Turkuvaz Koleji harekete geçti. İlimizin başarılı eğitim kurumlarından biri olan Turkuvaz Koleji yaptığı çalışmalar neticesinde kendi öğrencilerinin yanı sıra Bolu’daki bütün öğrencilere de online sınıflar açarak ücretsiz eğitimlere başladı.

Bolu geneli tüm öğrencilerin yararlanmaları konusunda yapılan bu çalışmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiren Turkuvaz Okulları Genel Müdürü Mehmet Çelebi, “Tüm imkanlarla öğrencilerimizin yanındayız. Verilen eğitimle öğrencilerimize akademik anlamda konu eksiklerini ve konu tekrarlarını yaparak öğretmenlerimizden canlı olarak sorularının cevabını alma imkanı sunuyoruz’’ dedi.

Mehmet Çelebi açıklamalarının sonunda ise, “Öğrencilerimize gerek Psikolojik Danışma Rehberlik servisimiz, gerek mentörlerimiz gerekse sınıf öğretmenlerimiz her an destek vermek için velilerimiz ve öğrencilerimizle iletişim içinde oluyorlar. İçinde bulunduğumuz bu süreci ülkemiz adına, inşallah en kısa zamanda atlatarak öğretmenlerimizin öğrencileriyle kucaklaşarak okula dönmelerini temenni ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.