Turkuvaz’da yüz yüze eğitim heyecanı

Haber: BMA

Kademeli normalleşme adımları ile birlikte ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Turkuvaz Okullarında da yüz yüze eğitim maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek gerçekleştiriliyor. Uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler okula ateşleri ölçülerek ve öğretmenlerin motivasyon alkışları eşliğinde giriyor. Sosyal mesafeye uyularak düzenlenen bayrak töreni sonrası öğrenciler sınıflarına alınıyor. Okul yerleşkesi içerisinde ayrıca temizlik için her köşebaşında ve sınıflarda dezenfektan üniteleri bulunuyor. Aynı zamanda Bolu'nun ilk ‘Okulum Temiz’ belgesini alan özel okulu da olan Turkuvaz Koleji, süreçle ilgili örnek bir hassasiyete sahip görünüyor.

“SON ZAMANLARDA ALINAN KARARLAR BİZİ UMUTLANDIRDI”

Yeni normalleşme süreci ile ilgili konuşan Turkuvaz Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Çelebi, “Normalleşmenin başlaması ile birlikte umut tohumları toprağa düştü. Ancak yeterli değil. Salgın sürecinde velilerimiz ve öğrencilerimiz etkilendi. Ama son zamanlarda alınan kararlar bizi geleceğe yönelik okulların açılması, ilkokulun başlaması ile birlikte diğer ara sınıfların da açılacağı günleri görebileceğimiz noktasında umutlandırdı. Sınav dönemindeki 8. sınıf ve 12. sınıflarımız okulumuzda yüz yüze eğitime başladılar. Bir de ilkokulumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, Sayın Valimizin, İl Sağlık Müdürümüzün, Milli Eğitim Müdürümüzün açıklamaları doğrultusunda haftanın 2 günü yüz yüze eğitim, geri kalan kısmını yine biz uzaktan eğitim olarak planladık. İlerleyen zamanlarda koronavirüs risk haritasında Bolumuzun da rengi maviye dönerse yüz yüze eğitim gün sayısını ve saat sayısı yerel yönetimlerin belirleyeceği şekilde artıracağız. Bu doğrultuda hem öğrencilerimizin gelecek planlamasına hem de önümüzdeki yılın alt yapısını hazırlayabilmek adına yüz yüze eğitimde eksiklerin telafisi üzerinde hareket edilecek. Bunun yanında çocuklarımızın uzaktan eğitimle almış olduğu programların kazanım değerlendirme tespitleri yapılıp eksiklerini etütlerimizde, ofis saati uygulamalarımızda tamamlamış olacağız” dedi.

“ŞARTLARIMIZI ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI EĞİTİM ALMALARI ADINA AYARLADIK”

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan hijyen protokolü kapsamında okullara verilen ‘Okulum Temiz’ belgesine de değinen Mehmet Çelebi, “Öğrencilerimizi okulumuza almadan önce ‘Okulum Temiz’ belgesi başvurumuzu yaptık. Belirlenen standartlar doğrultusunda okulumuzu fiziki ve sağlık koşullarına uygun hale getirdik ve belgemizi aldık. Şartlarımızı tamamen çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almaları adına ayarladık. Yemekhanemizi de aynı şekilde salgın kurallarına uygun olarak düzenledik. Bu doğrultuda öğrencilerimiz olsa da olmasa da sağlık konusuna bilinçli olarak yaklaşıyoruz. Ve çocuklarımızı bu doğrultuda güzel bir şekilde okulumuzda ağırlayıp onların eğitimlerini kaldığı yerden devam ettirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“RUHSAL KIRILMALARINA İZİN VERMEMEK İÇİN ÇALIŞTIK”

Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını belirten Çelebi, eğitimin akran eğitimi, takım çalışmaları, proje çalışmalarıyla birlikte bir bütün olarak yüz yüze verilmesi gerektiğini söyledi. Çelebi, “İçinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan dolayı tüm dünya gibi biz de uzaktan eğitim programı uyguladık. Uzaktan eğitimle yapmış olduğumuz bütün derslerimizin ölçümleri bizim kazanım değerlendirme sınavları ile tespit edildi. Öğrencilerimizi serbest zaman etkinliklerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dışarıda ziyaret ettik. Bunun yanında sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklarımızı serbest zaman etkinliklerinde müsait ortamlarda, hem öğretmenleriyle hem arkadaşlarıyla buluşturduk. Psikolojik olarak ruhsal kırılmalarına izin vermemek için onları imkanlar dahilinde öğretimin yanında eğitimiyle birlikte hazırlamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMEN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ”

Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin çok etkilendiğini aktaran Çelebi, “Velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü uzaktan eğitim programında okul tarafından eğitim ve öğretimin planlanması yapılırken arka tarafta oto-kontrol velilerimiz ve öğrencilerimizdeydi. Öğrenciler programlara evlerinde katıldılar, velilerimiz de yeteri kadar özverili bir şekilde, çocuklarının geleceğini düşünerek, yönlendirmelerimiz dahilinde bizlere yardımcı oldular. Onlar da artık geleceğe güvenle bakar hale geldiler. Okul, veli, öğrenci ve öğretmeniyle; hep birlikte inşallah hem bu dönem hem de önümüzdeki yıl uzaktan değil de tamamen yüz yüze eğitime geçilmesini ümit ediyoruz” dedi.

“YETİŞKİNLERİMİZİN KURALLARA GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Eğitimde geleceğin güzel bir şekilde şekillenebilmesi için anne ve babalara, öğretmenlere ve yöneticilere büyük görevler düştüğünü belirten Çelebi son olarak şu çağrıda bulundu: “Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat eden illeri gördüğümüz zaman açıkçası ‘neden biz öyle değiliz, bizim ilimiz neden öyle değil?’ diye bir düşünce oluştu. Ama ilerleyen zamanlarda ihmal ettiğimiz, toplumsal olarak gözden kaçırdığımız kuralları tekrar gözden geçirip daha dikkatli olduğumuzda özlemiş olduğumuz günlerimize geri dönebiliriz. Eğitimin şekillenmesi, yüz yüze eğitimin devam etmesi adına salgın kurallarına dikkat edersek geleceğe umutla bakabiliriz. Bu nedenle bütün yetişkinlerimizin kurallar noktasında gereken hassasiyeti göstermesini temenni ediyoruz.”