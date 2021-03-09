Turkuvaz’dan bursluluk sınavı

Haber: BMA

Turkuvaz Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Çelebi, Mart ayı sonunda gerçekleştirilecek bursluluk sınavları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Çelebi açıklamasında, “Biz bu sınavı çocukları bir sınav maratonu içerisinde ayrı bir kulvarda değerlendirmek adına, sürekli sınavlarla ölçülendirilmiş bir sistemin içinde değerlendirmek için yapmıyoruz. Sınavımızı çocuklarımızın bu zamana kadar uzaktan almış oldukları eğitimin kazanımlarını tespit etmek için yapıyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz durumun olumsuz şartlarını da göz önüne aldığımız zaman, bunun da belki bir nebze olsun unutulmasını sağlamak amacıyla hem kendi öğrencilerimize hem Bolu’daki diğer öğrencilerimize bursluluk sınavımızı yapacağız” dedi.

“SINAV SONUÇLARINA GÖRE İNDİRİM KAZANACAKLAR”

Bursluluk sınavından sonra okula kabul programını başlatacaklarını belirten Çelebi ayrıca, “Sınavlarımız 4, 5, 6, 7. sınıflar için 22-23 Mart; 8, 9, 10, 11. sınıflar için ise 29-30 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara başvurular ise www.turkuvaz.k12.tr internet adresimizden online olarak yapılabilecek. Bilgi almak isteyen velilerimiz bizlere 0374 220 60 00 numaralı telefondan ulaşabilecekler. Öğrencilerimiz sınavlardan alacakları sonuçlara göre yüzdelik indirimler kazanacaklar. Onların bu imkandan faydalanmalarını sağlayacağız. İlimizdeki bütün öğrencilerimizi sınavlarımıza katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.