Turkuvaz’dan Türkiye birinciliğine

Haber: BMA

Geçtiğimiz gün açıklanan Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre ilimizin kaliteli eğitim kurumlarından Bolu Özel Turkuvaz Okulları başarıya damga vurdu. Sınav sonuçlarına göre Bolu Özel Turkuvaz Okulları’nda okuyan Hasan Çağrı Akman isimli öğrenci bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Türkiye genelinde tam puan alan 565 öğrenciden biri olan Akman ayrıca hem Bolu hem Türkiye birincisi oldu. Hasan Çağrı Akman’ın kazandığı başarı ile Türkiye'de marka olan tüm okullara girme hakkını kazanması Bolu halkına, öğretmenlerine ve ailesine büyük gurur ve mutluluk yaşattı.