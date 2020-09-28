Turkuvaz’ın projesi Avrupa yolunda

Haber: BMA

Turkuvaz İlkokulu tarafından hazırlanan Erasmus LEOC(Let’s Explore Our Culture) kapsamında hazırlanan proje kabul edildi. Türkiye’den kabul edilen 130 projeden biri olan Turkuvaz İlkokulu projesi Kasım ayında başlayacak. Konuyla ilgili Turkuvaz Okullarından yapılan açıklamada, “Özel Bolu Turkuvaz İlkokulu olarak, tamamiyle merkezinde kültürlerarası etkileşim ve iletişim amacı güden ERASMUS LEOC (Let’s Explore Our Culture) projesine dahil olmaktan büyük gurur duymaktayız. 2020 Kasım ayı itibari başlanacak olan projeye; koordinatör ülke olarak Bulgaristan, katılımcı ülke olarak Letonya, İspanya ve Portekiz ile ortak çalışmalarımız 2 yıl sürecektir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli etkinlik ve buluşmalar yoluyla katılımcı okullar arasında kültürel alışveriş sağlanması ve bu sayede ilkokul öğrencilerine erken yaşta kültürel farkındalık edindirilmesi ana amaçtır. NFIL(yaygın eğitim) yöntemlerine yer verilerek oluşturulacak proje etkinlikleri “eTwinning” proje platformundan yararlanılarak LTTA (Learning,Teaching,Training Activities) çerçevesinde tüm katılımcı ülkeler tarafından sergilenecektir. Türkiye genelinde 5 bin proje arasından kabul edilen 130 projeye destek çıkarken, eğitimde ortak modüllerde birleşen Bolu’da, projesi kabul gören tek okul olmanın onurunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verildi.