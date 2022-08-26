Turnuvada finalin adı Bahçe Köy-Tekkedere Köyü oldu

Haber: Uğur Balaban

Köyler Arası Futbol Turnuvası, Karaçayır Spor Kompleksi’nde Perşembe akşamı oynanan karşılaşmalardan sonra finale yükselen ekipler belli oldu. Günün ilk maçında Çatakören Köyü ile Tekkedere köyü arasında oynanan müsabakayı 2-1 kazan Tekkedere köyü finale yükselen ilk ekip oldu. Günün ikinci maçında Bahçeköy kıran kırana geçen mücadelede Alıçören’i tek golle mağlup ederek turnuvada finale yükselmeyi başardı. Maçlarda taraftarlar renkli görüntüler oluştururken maç boyunca takımlarına heyecanla destek oldular.

Bahçeköy-1 Alıçören-0

Yüzlerce taraftarın izlediği yarı finalde, Bahçeköy ve Alıçören köyleri karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Bahçeköy, karşılamanın ilk 15 dakikasında oyun üstünlüğünü elinde tuttu. Yaptığı üst üste ataklarda gol arayan Bahçeköy’e Alıçören köyü savunması ve kalecisi gol şansı vermedi. İlk yarının golsüz eşitlikle sonuçlandığı mücadelede taraftarlar desteklerini esirgemedi. Dengeli başlayan ikinci yarıda her iki takımda karşılıklı ataklar geliştirdi. Ataklar bir bir harcanırken Bahçeköy oyuncusunun ceza sahası dışından vurduğu sert şutun sekmesinin ardından bir başka Bahçeköy oyuncusu atağı tamamladı ve aradığı golü buldu. Golün ardından soğuk duş alan Alıçören takımı, yapılan taktik değişiklikleriyle gol aramaya devam etti. Ancak karşılaşma Bahçeköy’ün 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Finale adını yazdıran Bahçeköy takımının taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Başkan Yardımcıları Yarı final maçlarını takip etti

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları birbirinden zevkli mücadelelere sahne olurken, Bolu Belediyesi Başkan yardımcıları Rasim Özdemir ve Ahmet Yılmaz, CHP İl Genel Meclisi Gurup Başkanvekili Erhan Beykoz, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve İyi Parti teşkilatı üyeleri karşılaşmaları tribünden takip etti. Karşılaşmaların öncesinde takımlara başarılar dileyen Belediye Başkan yardımcıları Özdemir ve Yılmaz ile birlikte CHP İl Genel Meclisi Gurup Başkanvekili Beykoz yarı finalde mücadele eden köy takımları ile hatıra fotoğrafı çektirerek tribündeki taraftarlarla selamlaştılar.

Yarı Final Sonuçları

Çatakören Köyü 1-2 Tekkedere Köyü

Bahçeköy 1-0 Alıçören

Final ve 3.’lük maçı programı

19.00 Çatakören Köyü-Alıçören Köyü ÜÇÜNCÜLÜK MÜSABAKASI

20.15 Bahçe Köy- Tekkedere Köyü FİNAL MÜSABAKASI

21.30 ÖDÜL TÖRENİ