Turnuvada son 8’e kaldı

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İstanbul’da Levent Tenis Kulübü tarafından düzenlenen tenis turnuvasına katılan Gerede Esentepe Tenis Kulübü sporcusu Muhammed Enes Saka 128 sporcunun arasından çeyrek finalde başarıyla mücadele ederken talihsiz bir şekilde sakatlanarak son sekizde turnuvaya veda etti. İlk kez katıldığı turnuvada iyi bir derece elde eden Muhammed Enes Saka, turnuva dönüşü sporun ve sporcunun her zaman yanında olarak desteklerini esirgemeyen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı ziyaret etti.

ALLAR: “ENES KARDEŞİMİZİ GÖSTERDİĞİ MÜCADELE NEDENİ İLE TEBRİK EDİYORUM”

Gerede Belediyesi’nin sponsorluğunu üstlendiği Muhammed Enes Saka’ya günün anısına saat takdim eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Esentepe Tenis Kulübü sporcusu Enes Saka kardeşimiz, Levent Tenis Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenen turnuvada elde ettiği derece sonrası ayağının tozu ile ziyaretimize geldi. 128 sporcunun katıldığı turnuvada çeyrek finalde talihsiz bir şekilde sakatlanarak son sekizde elenmek zorunda kaldı. Enes kardeşimizin yetişmesinde büyük emeği olan Esentepe Tenis Kulübü Başkanı Halil Alioğlu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Enes kardeşimizi de elde ettiği derece ve gösterdiği mücadele nedeni ile tebrik ediyor, bundan sonraki süreçte de başarılarının devamını diliyorum” dedi.

SAKA: “BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM”

Tenisçi Muhammed Enes Saka ise yaptığı açıklamasında bu spora başlamasında büyük etkisi olan ailesine, Tenis Kulübü Başkanı Halil Alioğlu’na, Yönetim Kurulu Üyelerine ve turnuvalara katılabilmesi için maddi-manevi destek veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ederek “Babam benim en büyük destekçimdi. Herkes beni çok destekledi. Sosyal medyadan çok güzel geri dönüşler aldım. Bu turnuvadan kupayla dönmeyi çok istiyordum, ama nasip değilmiş. Bundan sonra daha çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” dedi.