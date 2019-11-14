Tuşladı ve dolandırıldı

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde yaşayan Hayrettin A., cep telefonu dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulamadı. Cep telefonuna gelen çağrıya cevap veren Hayrettin A., kendisini arayan bir bayan Akbank’ta görevli olduğunu belirterek, kendisine bir şifre gönderileceğini ve bu şifreyi tuşlaması halinde hesabına para yatırılacağı inanınca paralarından oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müşteki olarak katılan Hayrettin A., nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı; “Yaklaşık iki yıl önce bilmediğim bir numara benim cep telefonumdan arayarak, kendisini Akbank görevlisi olduğunu hesabıma 749 TL iade edileceğini, kredi kartımın da limitinin 2 bin 500 liraya çıkartılacağını belirterek, tarafıma gönderilen şifreyi telefonumdan tuşlamamı söyledi. O anda bu olaya inandım. Hemen gelen şifreyi tuşladım ve telefon kapandı. Hesabıma baktığımda Bin 904 TL’nin çekildiğini fark ettim. Bu işi yapan kişinin Aydın İpek adlı kişi olduğunu öğrendim. Zararım da giderilmedi. Bu kişiden ve onunla iş birliği yapanlardan şikayetçiyim” dedi. Duruşma dinlenemeyen tanık Aydın İpek’in bir dahaki duruşmaya hazır edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.