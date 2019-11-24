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“Tut Elimi Geleceğim Ol”

Bolu Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı tarafından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Tut Elimi Geleceğim Ol konferansı” gerçekleştirilecek.

“Tut Elimi Geleceğim Ol”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı tarafından “Tut Elimi Geleceğim Ol Konferansı” gerçekleştirilecek. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak olan konferans da Çocuk Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Nimet Kabakuş özel eğitim alan bireylerde çoklu organik sorunlar konusunda, Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Yusuf Öztürk psikiyatrik eş tanılar ve tedavileri konusunda, Avukat Eda Arslan Karakış Özel bireylerin hakları konusunda, veli İsmet Böyükkırlı ise özel eğitimde aile katılımının önemi ile ilgili konularda seminer verecek. Bu önemli program 28 Kasım Perşembe günü saat 10:00’da başlayacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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