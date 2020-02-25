Tutuklandı

Haber: C. Kutay Aykan

İddiaya göre Kıbrıscık da yaşayan yaklaşık 250 çiftçi 2019 yılı Ekim ayından bu yana ürünlerini Kıbrıscık Tarım Kredi Kooperatifine verdi. Ne var ki kooperatif başkanı A.A., çiftçilerin alacakları olan paraları ödemeyerek, zimmetine geçirdi. Birde bu yetmiyormuş gibi çiftçileri kooperatife borçlandırdı.

Bu olayın duyulmasının ve çiftçilerin şikayeti üzerine bir hafta önce ilçeye müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı ön araştırmada kooperatif Başkanının çiftçilerin 1 milyon 200 bin lirasını zimmetine geçirdi ve bu olaydan dolayı da tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Kooperatif Başkanı A. A.’nın, belgeleri gizlediği ve bu suçu da zincirleme gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kıbrıscık Tarım Kredi Kooperatifinde vurgunun 3 milyon liraya kadar çıkması beklenirken, bu olayları incelemek ve araştırmak için Ankara’dan 3 müfettiş, ilçe kredi tarım kooperatiflerin başkanları ile avukatlar her gün birlikte incelemeyi sürdürdükleri öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 14:18