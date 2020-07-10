Tutuklandılar

Haber: C. Kutay Aykan

Narko ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan yol uygulamasında araçlarında 7 kilo 300 gram esrarla yakalanan Oktay D. ile 1 kilo 272 gram toz esrar maddesiyle yakalanan Resul A., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla emniyetteki ifadelerinin ardından, ayrı ayrı savcılığa sevk edildi.

Aile süsü vermek amacıyla ikisi kadın biri erkekle birlikte doğu illerinden 7 kilo 300 gram esrarı İstanbul iline götürmek üzereyken E-5 üzerinde gözaltına alınan Oktay D. ile yine aynı gün 1 kilo 272 gram toz esrarla yakalanan Resul A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.