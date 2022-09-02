Tutuklanma talebinde bulundular

Haber: Uğur Balaban

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Orman Parkı içerisinde bulunan tuvaletin kırık tuğlaları arasından tuvalete giren küçük yaştaki çocukları, gizlice seyrederek, cinsel istismarda bulunan 70 yaşındaki Ş.M.’nin tutuklu yargılanmasını isteyen Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, aynı zamanda da davada müdahil olma talebinde bulundu.

“DAVAYA KATILMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRMEKTEYİZ”

Gezici, konu hakkında şunları söyledi; “Biliyorsunuz birkaç gün önce basından öğrendiğimiz Atatürk Orman Parkı’nda çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan bir şahsın adli kontrol mü artık süreci biz de takip etmek için buradayız zaten, müdahil olmak istiyoruz. Şöyle ki; yasaların sivil toplum kuruluşlarına yüklediği sorumluluklar doğrultusunda çocuk hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak asli görevlerimizden olup, davada kendisini yetkili şekilde ifade edemediğini düşündüğümüz mağdur haklarının savunulması, yargılamaya konu olay olan olay nedeniyle derinden yaralanan kamu vicdanının mahkemede temsil edilmesi bakımından sendikamız adına merkezimiz olarak sahip olduğumuz sosyal sorumluluk gereği davaya katılmak istediğimizi sorumluluk olarak görmekteyiz ve buradayız” dedi.

“KATILMAK İSTİYORUZ”

Gezici, açıklamalarına şu sözleriyle devam etti; “Şimdi eyleme maruz kalan mağdurların bireysel müdahalesi yanında kamusal alanın bir ayağını oluşturan sivil toplum kuruluşları bu müdahalenin yerinde yer alarak iddia makamını güçlendirme somut gerçeği ortaya çıkarma, adil yargılanma talebini için katkıda bulunma görevlerini dikkate alınmak suretiyle ve özellikle çocuklarla ilgili konularda müdahalesi gerekmekte olduğundan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak katılma talebimizin kabulüne, bu talebin savcının reddi halinde ise gözlemci sıfatıyla katılmamızın karar vermesini saygıyla arz ederiz dedik”

“ÇOCUKLARIMIZ GÜVENDE DEĞİL”

Şimdi, gerçekten olay çok korkunç bizim açımızdan. Baktığımızda suçun bir sosyolojisi var. Suç neden artar çocuklara yönelik? Dikkat ederseniz, daha birkaç gün önce bir kamu görevlisi sıfatıyla bir cami imamının çocuklarının kolunun yakasının açık olması bizi tahrik ediyor,ve pedofiliye davetiye çıkarıyorsunuz. Açıkça sapkınlığa davetiye çıkaran teşvik eden bir şeydi bu. Devam etti ertesi gün işte müzik bir buçuk yaşındaki çocuklar için bile şehvet uyandırır açıklaması yaptı. Şimdi hal böyle olunca bu cezasızlık hali bu kamuoyunda yapılan kamu görevlisi sıfatıyla yapılan insanları kamu vicdanında mahkum edilmediği sürece çocuklarımız kadınlarımız güvende değil. Biz bu ülkenin çocukları ve kadınları olarak biz evlere hapsedilip, sapkınların dışarıda dolaşmasını istemiyoruz. Adaletin tesis etmesini istiyoruz”

MÜDAHİL OLMA DİLEKÇESİ KABUL EDİLDİ

Gezici, bu açıklananın ardından savcılığa giderek, müdahil olma talebi dilekçesini sundu. Savcılık dilekçeyi inceledikten sonra Eğitim Sen’in, duruşmalara müdahil olma talebi kabul edildi.