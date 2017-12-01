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01 Aralık 2017 Cuma
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    • Tutuklu Emniyet amirinin eşi hakkında karar verildi

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında gözaltına alınarak Adliye’ye sevk edilen FETÖ’den tutuklu eski Emniyet amirinin eşinin hakkında karar verildi.

    01 Aralık 2017 Cuma 09:27
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    Tutuklu Emniyet amirinin eşi hakkında karar verildi

    Haber: Semih Baykal 
    Bolu Merkezli Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan BYLOCK’u kullandıkları iddiasıyla 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturma kapsamında 9 kişiden 6’sını yakalayarak gözaltına aldı.  Çeşitli meslek gruplarından olan bu 6 kişiden Üniversite öğrencisi Nurettin Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gözaltında bulunan M.Ç ve S.T adlı 2 kadın daha emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden S.T. adlı kadının, örgüte yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Kıbrıscık İlçe Emniyet eski amiri Ahmet T.’nin eşi olduğu öğrenildi. Adliye’ye sevk edilen M.Ç. ve S.T çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 
    1 KİŞİ DAHA YAKALANDI
    FETÖ / PDY Soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme ağı olan ‘Bylock’ kullandıkları iddiası ile Bolu merkezli, 3 ilde 9 kişi için ilimiz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9 kişiden 6’sı yakalanarak gözaltına alınırken, kalan 3 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlatılmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise 6 kişiden 3’ü adliyeye sevk edilirken, bunlardan 1’i tutuklanıp, 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Edinilen bilgilere göre, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiden 1’i daha yakalandı. Yakalanan 1 kişi ile beraber, gözaltına altında bulunan diğer 3 kişi daha  adliyeye sevk edildi.

    Anahtar Kelimeler: İl, Emniyet, Müdürlüğüne, Bağlı, Terörle

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