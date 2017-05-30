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30 Mayıs 2017 Salı
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    • Tutuklu polisler teşkilatı suçladı

    Gazeteci İmdat Aslan’ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı müracaat sonrası baylock kullanmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan 3 polisin dosyası usulsüz dinleme yapmak dosyası ile birleştirildi. 3 polis, emniyet teşkilatının kendilerine kumpas kurduğunu söyledi.

    30 Mayıs 2017 Salı 14:44
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    Tutuklu polisler teşkilatı suçladı
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Yaklaşık 10 ay önce FETÖ/PDY kapsamında baylock kullanmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan KHK ile görevlerinden ihraç edilen dönemin Bolu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ufuktan Yiğit, istihbarat Şubesi Komiser Yardımcısı Levent Şahin ve istihbarat polisi Bekir Mutlu, İmdat Aslan’ın açtığı, “Usulsüz telefon dinleme” suçlamasıyla iki dosya birleştirildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmalarına çıkan polis memurları haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.

    İlk olarak hakime savunma veren istihbarat polisi Bekir Mutlu; “Bu olaylar Bolu Emniyetinin bir kumpasıdır. Sürekli olarak 3 kişi üzerine oyunlar oynanmaktı. Ben ve diğer arkadaşlar örgüt üyesi değildir. Usulsüz dinleme de yapmadık. 17 yıldır şerefimle emniyette çalıştım. Hiçbir örgütü yardım ve yataklık yapmadık. Bolu emniyeti bilgileri saklıyor ve mahkemeleri sürekli yanıltıyor. İstihbarat Şube, Kom Şube, TEM Şube bizleri yem ettiler. 2 senedir sırtımızda tepiniyorlar. Bu bedenden terörist çıkmaz. İtibarımızın geri verilmesini istiyorum. Bana 5 dakika verin istihbarat şubesini gideyim 5 dakika içerisinde tüm mahkeme heyetini baylok’çu yaparım. Ama ben böyle birisi değilim. Huzuru mahşerde bunun hesabını soracağım” diyerek gözyaşı döktü.

    BİLGELER BENİMLE MEZARA GİDECEK

    Dönemin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Ali Akçahan Gepdiremen’in telefon görüşmelerini mahkeme izniyle dinlediklerini de belirten Mutlu; “O dönem ülkücü öğrenciler hep hor görülüyordu ve Gepdiremen hoca bunlara göz yumuyordu. PKK sempatizanlığı artıyor, sağ görüşlü öğrenciler silindir gibi eziliyordu. Gezi olaylarına destek veriliyordu. Bu konuda dileme yapıldı. Özel hayatı beni ilgilendirmez. Fakat, görüşmelerde özel hayatı ile ilgili çok bilgide oldu. Bu bilgiler benimle birlikte mezara gidecek. Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Özel hayatını anlatsaydık hoca şu anda yaşamıyordu. İmdat bey ise şu an firarda olan ve aranması bulunan Galip Öztürk’e çok yakınlığı ile göze battı. Onunu lehine yazılar yazıyordu. Galip Öztürk, o dönem örgüte yakın olan bir derneğe 500 bin, Kimse Yok mu Derneğine 500 bin TL. yardım yapmıştı. Hatat İmdat bey dönemin Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında tespitleri vardı. Bir talimat alsaydık yerine getirirdik. Hiçbir istihbaratçı dijital cihaz kullanmaz. DHKP-C şifresini bile 2 yılda zor çözdük ” dedi.

    VALİLİK KARARI İLE GÖREVDEN ALINDIK

    10 aydın Bolu F Tipi Ceza evinde tutuklu bulunan KHK ile görevinden ihraç edilen komiser yardımcısı Levent Şahin’de savunmasında, suçuz yerine valilik kararı ile görevden alındığını belirterek; “Silahlı terör örgütüne üye olmaktan 10 aydır suçsuz yere tutukluyum. Mağdur oldum. Yapılan inceleme ve araştırmalarda hakkımda hiçbir suç bulunmamıştır. Haklılığımız anlaşıldı ve göreve iade edildik. Tekrar dava açıldı bu seferde tutuklandık. Baylock nedir bilmem ve kullanmadım da. İmdat Aslan’ı usulsüz dinlemedik” savunmasını yaptı.

    TEŞKİLATTA SEVİLMEYEN ADAMIM

    Görevi gereği emniyet teşkilatında sevilmeyen adam ilan edildiğini ancak meslek hayatı boyunca onlarca başarıya imza attığını mahkeme heyetine söyleyen dönemin eski Bolu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Ufuktan Yiğit, savunmasında şunları söyledi; “Yıllarca terör ve terörle mücadelede, uyuşturucu konusunda hep mücadele ettim. Bolu Emniyetini barıdan barıya koşturdum. Buna rağmen teşkilatta sevilmen adam oldum. Diyarbakır’da Emniyet Müdürümüz Gaffar Okan’a yapılan suikastta müdürümüz Gaffar Okan ile 5 emniyet personelimiz yanımda şehit edildi. Ben o an şehit arkadaşlarımızın kanlarıyla bulandım ve yine de teröre karşı mücadele ettim. İmdat Aslan’ı usulsüz olarak dinlemedim. Hukuk çerçevesi içinde yapıldı her şey. Tak fişi bitir işi dinleme yapmadık. İmdat beyi çok iyi tanırız. Duruşunu ve memleket sevdasını biliriz. O dönem Galip Öztürk olayları yaşanıyordu. Aslan, Öztürk için lehine yazılar yazıyordu. Sadece tespit yapmak içi kısa süreli dileme yapıldı. Terminal ihalesi için yazıyordu. Gepdiremen hoca ise görevdeyken, sol görüşlü eylemler artmıştı. Ülkücü çocuklara ters davranıyordu. Gezi olaylarını destekleyen konuşmalar yapıyordu” dedi.

    DİNLENMESİ GEREKENLERİ DİNLEMEDİLER

    Polisler hakkında şikayetçi olan ve kendisinin usulsüz olarak dinlendiğini savunan İmdat Aslan’da; “İstihbarata karşı koymanın örneği yaşanmıştır. Bu polisler dinlenmesi gereken kişileri dinlememiştir. Bu güne kadar FETÖ olaylarını yazdım ve anlattım. Neden bu açıklamalarım üzerine çalışma yapılmadı. Şu an yurt dışına kaçan abiler ve imamlar yakalanmadı. Bunları hepsi tek tek anlattım o dönem. Eğer benim yazdıklarımı anlasalardı o kişiler şu an ceza evindeydi. Adnan Daylan tarafından tehdit edildim. Bunları neden dinlemediniz. Silahlarınızı, telsizlerinizi o dönem benim işyerime koyup camiye gitmesini biliyordunuz. Ama bunların hepsi tezgah. 2012 yılından bu yana beni dinliyorsunuz. 7 yıldır FETÖ mağduruyum. İşsizim. Hep söyledim. Bolu FETÖ karargahı olacak dedim. Ben buradan yazıyorum adam Pensiyvalya’dan bana dava açıyor. O zaman neredeydiniz. Vali ve Başsavcı bile bine dinleme ihtiyacı duymadı. İş yerime  kamera bile takmadım. Çünkü bunu bile delil olarak kullanıp FETÖ’ye bilgi vereceklerdi. Bu güne kadar Bolu emniyeti neden çalışma yapmadı. Amaç, Bolu’nun ana karargah haline getirilmekti” açıklamasında bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu polislerin tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 14 Eylül 2017 tarihine ertelenmesine karar verdi.     



     

    Anahtar Kelimeler: Gazeteci, İmdat, Aslan’ın, Bolu, Ağır

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