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04 Nisan 2017 Salı
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    • Tutuksuz geldi 5 yıl hapis cezası aldı

    Bolu'da, aralarında çıkan kavgada Avni Arslan’ı döverek ölmesine sebep olan Sinan Meşe tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    04 Nisan 2017 Salı 14:50
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    Tutuksuz geldi 5 yıl hapis cezası aldı

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Karamanlı Mahallesi Mutlu Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Avni Arslan ile Sinan Meşe yol üzerinde karşılaştığı sırada aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşünce Sinan Meşe, Arslan’ı döverek olay yerinden ayrıldı. Aldığı  darbelerle yerde hareketsiz yatan Avni Arslan, olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde 8 gün boyunca yoğun bakımda kalan Avni Arlan yaşamını yitirdi.

    Avni Arslan’ın ölmesinin ardından ‘kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Sinan Meşe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilen Meşe’nin bugün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü.

    Duruşmada son kez dinlenen Meşe, “benim o şahsı kasten öldürmek gibi bir düşüncem yoktu. Ben kendimi savunmak zorunda kaldım. Suçsuzum” dedi.

    Sanığın ifadesinin ardından karar için ara veren mahkeme heyeti, 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırdığı Meşe’yi, haksız tahrik ve mahkemedeki iyi halinden dolayı indirim uygulayarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

     

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