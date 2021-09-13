Tutuksuz yargılanacaklar



Haber: Okay Özcan

Adam öldürmeye teşebbüs olayı 25.06.2020 yılında Bolu’da meydana gelmişti. G.Ç. isimli kadının olaydan önce T.A. isimli şahsın yanında çalışırken, aralarında gönül ilişkisi başladı. Ne var ki bu ilişki kısa bir süre sonra sona erdi. Genç kadın G.Ç., kendisini rahatsız eden eski erkek arkadaşı T.A. olan erkek arkadaşları olan E.B., Y.V., M.Ç., M.A. ve K.H.’ye durumu bildirerek, kendisinin rahatsız edildiğini söyledi.

Genç kadının şikayeti üzerine, E.B., Y.V., M.Ç., M.A. ile K.H., genç kadının şikayeti üzerine, önce işadamı T.A.’dan 10 bin lira para ettikleri de iddia edildi. Olayın ardından 5 kişi şehir merkezinde gördükleri T.A.’yı arabaya bindirerek, Pirahmetler Köyü’ne götürerek, burada plastik boru ile ağır şekilde darp edip, öldürdüklerini sandılar.

Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren T.A., daha sonra kendisini darp eden şahıslar tarafından tekrar kanlar içerisinde arabaya bindirilerek, Bolu Merkez’deki Kızılay Parkına götürerek, buraya atıp olay yerinden kaçtıkları, tespit edildi.

Olaylara neden olan kadın G.Ç. ile diğer 5 sanık hakkında Savcılık, “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan haklarında dava açılmasını talep etmesi üzerine, tutuklanmıştı. Yapılan itirazlar sonrası 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 6 sanığın yargılanmasına Salı günü devam edilecek. Sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıkacaklar.