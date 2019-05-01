Tutuksuz yargılandı ama tutuklandı

Haber: Gönül OLUTÜRK

Geçtiğimiz yıl içki aleminden sonra 23 yaşındaki B.A. isimli genç kadına tecavüz ettiği iddiasıyla F.A. tutuklanmış cezaevine konulmuştu. F.A.’nın arkadaşı U.E.A.’da tutuksuz olarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarını sona erdi.

Duruşmada, U.E.A. ile 10 yıldır arkada olduğunu ancak içki alemi sonrası F.A.’nın kendisine zorla sahip olduğunu belirten mağdur B.A. şunları söyledi; “Olay günü 10 yıllık arkadaşım U.E.A. ve benim 10 yıllık arkadaşım F.A. ile birlikte Çakmaklar Çamlığında içki içtik. Daha sonra F.A. tarafından cinsel saldırıya uğradım. 10 yıllık arkadaşımda cinsel istismara teşebbüste bulundu” iddiasında bulundu.

Tutuklu yargılanan F.A. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Kendisine kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım ve kendisine sahip olmadım. Bu bir iftiradır. Alkol aldığımız doğrudur” dedi.

Mahkemede tutuksuz olarak yargılanan U.E.A.’da, “Kesinlikle böyle bir olay yaşanmamıştır. Bu bir iftiradır” derken, dosya kapsamında mağdur olan B.A.’nın Adli Tıp Kurumu raporunda cinsel istismara yönelik bir bulgunun bulunmadığına dair rapor verildiği tespit edilirken mahkeme heyeti tutuksuz sanık U.E.A.’nın tutuklanmasına ve 18 yıl 9 ay hapis cezasına F.A.’nın da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Karar sonrası duruşma salonu ve adliye koridorlarında arbede yaşandı.