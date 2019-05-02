Tütün ve teknoloji bağımlılığı

Mudurnu ilçemizde Tütün Bağımlılığı ile Mücadele ve Davranışsal Bağımlılıklar toplantısı düzenlendi. Toplantıdan yeni bir bağımlılık türü olan Teknoloji bağımlılığıyla mücadele kararı çıktı.

Tütün ve teknoloji bağımlılığı

HABER: ESRA ÖZTÜRK

Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, öğrenci velilerine tütün ve davranışsal bağımlılık hakkında bilgilendirme semineri verilmesi, Arasta Çarşısı’nda sakin bir sokağın dumansız hava sahası olarak belirlenmesi, kütüphanedeki kitapların kütüphane önünde gençlerin ve çocukların dikkatini çekecek şekilde sergilenmesi kararları alındı. Toplantıda ayrıca, sigara içilmeyen iş yerleri belirlenerek bu iş yerlerinde sigara içilmiyor çıkartmalarının yapıştırılması, teknoloji bağımlılığı ile mücadele noktasında müftülük gençlik merkezinde yapılan programlar sırasında gençlerin telefonlarını dışarıda bırakması, ilçe milli eğitim müdürlüğünce teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye katkı sunması adına kod yazma projesinin hayata geçirilmesi ve spor yapıyorum sigarayı bırakıyorum sloganı kullanılarak spor aktivitelerinin planlanması konuları da kararlaştırıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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