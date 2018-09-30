Haber: Kasım ŞAHİN

Olay dün gece saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Osmanlı Tütün isimli iş yerinin önünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, işletmenin sahibi Aydın Kocaselki’yi kollarından ve ellerinden bıçaklayarak kanlar içerisinde bırakarak, olay yerinden kaçtı.

Kan revan içerisinde kalan Kocaselki, 112 sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılırken, bıçakla yaralama olayına karışan şahsın, saç tarağını düşürdüğü belirlendi. Tarak, delil olarak Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından el konuldu. Bıçaklama yaralama olayı nedeniyle bölgeye çok sayıda resmi ve sivil ekip sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, firarı zanlının da aranması sürüyor.