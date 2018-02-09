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    • “Tütüne karşı bir kurtuluş savaşı vermeye çağırıyoruz”

    İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Aydın, vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti.

    08 Şubat 2018 Perşembe 14:34
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    “Tütüne karşı bir kurtuluş savaşı vermeye çağırıyoruz”

    Haber: Semih Baykal

    Konuyla ilgili İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın şunları söyledi; “ Bolulu hemşerilerimize, Savaş ve salgın hastalıklarla birlikte günümüzde insanlığın üstünde dolaşan en kara bulutlardan biri de sigara dumanıdır. Dünyada her yıl ortalama 6 milyon insan doğrudan sigaraya bağlı bir hastalıktan ölürken, 600 bine yakın insan da sigara içmediği halde başkalarının dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Bu çerçevede gerek emperyalizmin gerekse ölüm tacirlerinin hedeflerinden biri Türkiye’dir, Türk gençliğidir. Her ne pahasına olursa olsun kâr etmek ve ülkemizi dize getirmek amacıyla kullanılan araçların en “dost görünümlüsü” ve en “ölümcülü” hiç şüphesiz tütün ve tütün ürünleridir. Sigaranın dünya ve ülke çapında yarattığı ekonomik, toplumsal ve insani hasarların önüne geçmenin tek yolu ona karşı hem toplu hem de bireysel olarak mücadele vermektir. İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı olarak, bu ölüm kalım mücadelesinin en ön saflarında yer alacak ve üzerimize düşeni yapacağız.”

    “BEN BAŞARDIM SİZDE BAŞARABİLİRSİNİZ “

    Son olarak Aydın, kendisinin 14 ay önce sigarayı bıraktığını açıklayarak; “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Bolulu hemşerilerimizi de bu insanlık ve toplum mücadelesinde yanımızda olmaya ve tütüne karşı bir kurtuluş savaşı vermeye çağırıyoruz. Ayrıca, on dört ay önce sigarayla mücadelesini bireysel olarak kazanmış bir kardeşiniz ve hemşeriniz olarak diyorum ki: Ben başardım… Ciğerlerime çektiğim her nefes dumanın beni sevdiklerimden bir adım daha uzaklaştırdığını bilmenin ağır vicdan azabıyla, her sabah hayata taptaze, enerjik ve yaşama sevinciyle uyanmak arasındaki bir ömürlük farka yakından tanık oldum. Siz de başarabilirsiniz. Gönüllü başlayıp kısa zamanda ölümcül bir bağımlılığa dönüşen bu zoraki ilişki hem sizi hem de sevdiklerinizi sadece mutsuzluğa, hastane kapılarına, yıkıma ve ölüme mahkûm etmektedir. Kendiniz için, sevdikleriniz için ve hayata sizinle birlikte tutunmak isteyenler için sigarayı bırakın, bırakmaya çalışanları cesaretlendirin.”

    Anahtar Kelimeler: İYİ, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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