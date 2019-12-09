Tuvalet ve şadırvan çalışmaları tamamlandı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında; Çataklı Cami Bay, Bayan Tuvalet, Şadırvan, Çamaşırhane; Yukarı Tekke Camii Bay, Bayan, Engelli Tuvalet ve Şadırvan; Dayıoğlu Cami Bay, Bayan, Engelli Tuvalet ve Şadırvan tadilat, tamirat işleri ve çevre düzenlemeleri hızlı bir şekilde tamamlandı. Hizmete giren çalışmalar ilçe halkı tarafından beğeni ile karşılanırken, Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Mustafa Allar; ”Tadilat ve tamirat çalışmalarımız Ekim ayı itibariyle başlamıştı. Çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak sona erdi. İlçemize hayırlı olsun” dedi.