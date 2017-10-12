Haber; Semih BAYKAL

Alınan bilgiye göre, gözlerindeki şişliği tedavi ettirmek için babası Mehmet Karakaş ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine gelen 43 yaşındaki İbrahim Karakaş, idrar tahlili vermek için hastanenin tuvaletine gitti. Uzun süre hastane bahçesinde oğlunun çıkmasını bekleyen baba, cep telefonuyla ulaşmadığı oğlunun hastaneden ayrılmış olabileceğini düşünerek evine gitti. Oğlunun evde olmadığını gören baba Karakaş, yeniden hastaneye gelerek yetkililerden bilgi istedi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, İbrahim Karakaş'ın hastanenin tuvaletine girdiğini ve oradan çıkmadığını tespit etti. Yapılan kontrolde, İbrahim Karakaş'ın tuvalette bulunduğu ve burada hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından rahim Karakaş'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Baba Mehmet Karakaş, yaptığı açıklamada, "Oğlumun şekeri vardı. Göz kapaklarında şişme vardı, doktora onu göstermek için geldik. Muayene olamadan idrar tahlilini vermek için gittiği tuvalette düşmüş." dedi.