Haber: Yasin Bilgi

SEDAŞ “Tuvalimiz Trafolar” projesinin ilkini, işlek bir kullanım alanı olan Sakarya Yazlık Kavşağı’nda gerçekleştirdi. Trafo yüzeyi boyanarak gerçekleştirilen bilgilendirmede, 3.şahıs iş kazalarına dikkat çekilerek vatandaşların bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olması vurgulandı. SEDAŞ faaliyet bölgesinde, zaman zaman vatandaşların uyarılara rağmen direklere tırmanması ya da inşaatlar esnasında emniyet mesafelerine uymamaları sonucunda üzücü kazalar yaşanabiliyor. Bu konuda kamuoyu bilgilendirmeleri oluşturmanın yanı sıra Sedaş, vermek istediği mesajları resmederek anlatmanın daha etkin olabileceği inancıyla işe koyuldu ve trafoları tuvale dönüştürdü.

“Tuvalimiz Trafolar” çalışmasında; konusunda uzman ressamlarla iş birliği içerisinde SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanları da yer aldı. Çalışanlar, uygulamadan büyük keyif aldıklarını iletirken; bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmenin gönül rahatlığını da yaşadıklarını dile getirdiler.

“TUVALİMİZ TRAFOLAR” PROJESİ DEVAM EDECEK

SEDAŞ yetkilileri; Sakarya Yazlık Kavşağı’nda estetik bir görünüme kavuşan trafodan ve konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetinden bölge halkının da memnuniyet duyduklarını iletti. SEDAŞ yetkilileri trafoları renklendirmeye farklı konu başlıklarıyla ve farklı illerde devam edeceklerini aktardı.