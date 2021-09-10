Tüyler ürperten cinsel saldırı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Nitelikli cinsel saldırı, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan K.E.’nin duruşması karar aşamasına geldi. Duruşmaya mağdur olarak katılan 55 yaşındaki C.E., başından geçenleri şöyle anlattı; “Olay günü bakkala alıverişe giderken, yanıma mavi renkli bir traktör yanaştı. Bana para karşılığı ilişki teklif etti. Kabul etmedim ve hemen oradan ayrıldım. 10 dakika sonra eve dönerken bu şahıs bir kez daha karşıma çıktı. Zorla beni traktöre bindirerek, uzat bir eve götürüp burada tecavüz edip, dövdü. Ağır küfürler etti, ambulans çağıracağım dedi, çağırmadı. Çok şiddet gördüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRDİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan ve SEGBİS sistemiyle savunma yapan K.E.de savunmasında C.İ. ile ilişkiye para karşılığı girdiğini belirterek; “Olay günü traktörümle eve giderken C.İ. bana el işareti yaparak, durdurdu. Benden ilişkiye girmem karşılığı 300 lira istedi. Üzerimde 150 lira vardı ve onu teklif ettim, kendiside kabul etti. Daha sonra evime geldik ve burada kendi razıyla ilişkiye girdik. Kesinlikle onu dövmedim ve yine rızasıyla evinin yakınına traktörümle bıraktım. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” diyerek savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzereyken, sanığın avukatının kısa bir süre istemesi talebi nedeniyle, mahkeme başkanı karar verilmek üzere duruşmayı 24 Eylül 2021 Cuma gününe erteledi.