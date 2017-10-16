Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma bölgesinde 4 binin üzerinde faili meçhul olayın olduğu belirlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, bu suçlarında faillerinin yakalanması için özel bir birimin çalışmalara başladığını belirtti. 4 binin üzerinde faili meçhul suçların en büyük oranının ev ve işyerlerinden yapılan hırsızlık olaylarının başta olduğu da açıklandı.

Bolu’nun İstanbul ve Ankara gibi büyük metropol şehirlerin arasında kalan ve geçiş güzergahı olması nedeniyle hırsızların en çok tercih ettiği illerin başında geliyor. Gecelik vurgunlar yapan hırsızların özellikle villa tipi evleri tercih ettikleri de edinilen bilgiler arasında yer alırken, Asayiş olaylarının en büyük çoğunluğunu hırsızlık olaylarının birinci sırada olması ve faillerin bir türlü yakalanmaması ise kafalarda soru işareti yarattı.

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, faili meçhul cinayet olayları gibi faili meçhul olan hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçlarında aydınlatılabilmesi için vatandaşlara da büyük görev düştüğünü belirterek; “Amacımız ilimizde faili meçhul olayların tamamen ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesidir. Kurduğumuz özel birim gece gündüz demeden faili meçhul olayları aydınlatmak için yoğun çaba harcamakta. Konular hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasını istiyoruz. Aradan uzun yıllar geçse de gördükleri veya bildikleri varsa mutlaka polis ve jandarmaya bildirilmesini istiyoruz” dedi.