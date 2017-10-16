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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Tüyler ürperten hırsızlık raporu

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre ilimizde 4 binin üzerinde hırsızlık, gasp, oto hırsızlığı, tırnakçılık, otodan hırsızlık gibi suçun faili meçhul olduğu belirlendi. Bu suçlardan en çoğunun ise ev ve işyerinden hırsızlık olduğu da ortaya çıktı.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 15:32
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    Tüyler ürperten hırsızlık raporu

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma bölgesinde 4 binin üzerinde faili meçhul olayın olduğu belirlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, bu suçlarında faillerinin yakalanması için özel bir birimin çalışmalara başladığını belirtti. 4 binin üzerinde faili meçhul suçların en büyük oranının ev ve işyerlerinden yapılan hırsızlık olaylarının başta olduğu da açıklandı.

    Bolu’nun İstanbul ve Ankara gibi büyük metropol şehirlerin arasında kalan ve geçiş güzergahı olması nedeniyle hırsızların en çok tercih ettiği illerin başında geliyor. Gecelik vurgunlar yapan hırsızların özellikle villa tipi evleri tercih ettikleri de edinilen bilgiler arasında yer alırken, Asayiş olaylarının en büyük çoğunluğunu hırsızlık olaylarının birinci sırada olması ve faillerin bir türlü yakalanmaması ise kafalarda soru işareti yarattı.

    Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, faili meçhul cinayet olayları gibi faili meçhul olan hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçlarında aydınlatılabilmesi için vatandaşlara da büyük görev düştüğünü belirterek; “Amacımız ilimizde faili meçhul olayların tamamen ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesidir. Kurduğumuz özel birim gece gündüz demeden faili meçhul olayları aydınlatmak için yoğun çaba harcamakta. Konular hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasını istiyoruz. Aradan uzun yıllar geçse de gördükleri veya bildikleri varsa mutlaka polis ve jandarmaya bildirilmesini istiyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cumhuriyet, Başsavcılığının, Verilerine, Göre

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