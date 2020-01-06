Tüyler ürperten rapor

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yapan tarafından hazırlanan, 2019 yılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçları raporu, kadına yönelik suçların ilimizde bir hayli fazla olduğunu gösterdi. 2019 yılında 2 bin 272 kadının şiddete maruz kaldığı gözlemlenirken, diğer taraftan adli mercilere yansımayan ve aile içerisinde saklanan şiddet olaylarının da bir o kadar da fazla olduğu tahmin ediliyor.

Açıklanan rapora göre ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçu, 2018 yılından 2019 yılına 270 dava dosyası devir yapıldı. 2019 yılında da bu suça 2002 dava dosyası daha eklenerek, dosya sayısı 2 bin 272’e çıktı. 2019 yılında görülen bu davaların Bin 438’i sonuçlanırken, 528 dava dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. 306 dosya da 2020 yılına devri edildi.

Bolu’da son verilere göre 157 bin 099 kadın yaşıyor. Bu rakamlara göre 2019 yılında 69 kadından birinin şiddet gördüğü ve bu oranında kadın nüfus sayısına göre yüzde 1.8 olduğu ortaya çıktı.