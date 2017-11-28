Haber: Gönül Olutürk

Göynük’te İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’un anısına güzel bir projeye imza atıldı. Göynük Belediye Başkanlığı sponsorluğunda ve Göynük Kaymakamlığının katkılarıyla ‘Göynük İstiklal Marşını Okuyor’ adlı bir video projesi gerçekleştirildi. Drone kameranın da kullanıldığı video’da Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, İlçe Emniyet Müdürü ve vatandaşlar İstiklal Marşının 10 kıtasının bir dizesini okudu. Toplam 4 dakikalık olarak hazırlanan video’da toplam 36 kişi yer aldı. Sosyal Medya’da yayınlanan video izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.