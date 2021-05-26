Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Hacer Alpteker danışmanlığında sosyal sorumluluk projesi başlattı. ‘Tüylü Dostlarımıza Bir El De Sen Uzat’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında sokak hayvanlarına yardım kampanyası yürütüldü. Hemşirelik öğrencilerinden Büşra Melike Özden, Beyza Işık, İsmail Uslu, Fuat Özkaraca, Furkan Çıtlık, Tuğçe Özal, Mehmet Şerif Gündüz, Muhammet Harun Kaya, Kadir Azgın, Oğuzhan Yokarıbaş, İbrahim Tek ve danışman hocaları Hacer Alpteker, sosyal sorumluluk dersi kapsamında pandemi sürecinde beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına destek oldular.

Projeye destek olmak isteyen yardımseverlerle sosyal medya üzerinden ‘Beyzanınpatileri’ adlı sayfa üzerinden iletişime geçildi. Proje ile birlikte 6 adet 15 kilogramlık kedi maması, 1 adet 15 kilogramlık köpek maması ve 1 adet 4 kilogramlık kedi maması olacak şekilde mama bağışı yapıldı. Öğrenciler tarafından projenin pandemi döneminde çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan sokak hayvanlarının sorunlarına bir nebze olsun katkıda bulunmak, onların bu süreçte beslenmelerini sağlamak ve yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürmelerine yardımcı olabilmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.