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22 Şubat 2018 Perşembe
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    • Twingo Club TR Üyeleri Narven Termal Kasaba'da Bir Araya Geldi

    Renault Twingo marka araç sahiplerinin bir araya gelerek kurduğu Twingo Club TR üyeleri hafta sonu Narven Termal Kasaba’da buluştu.

    22 Şubat 2018 Perşembe 12:11
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    Twingo Club TR Üyeleri Narven Termal Kasaba'da Bir Araya Geldi
    Foto galeriye git  HABER: BMA

    Türkiye’nin farklı illerinden Twingo severlerin bir araya gelerek kurduğu Twingo Club TR grubu Narven’de bir araya gelerek, birlikte yemek yedi ve hoş vakit geçirdi. 120 katılımcının 25 araçla hazır bulunduğu buluşmaya Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ev sahipliği yaptı. Birlikte öğlen yemeği yiyen üyeler yemeğin ardından Narven’in kendileri için özel olarak hazırladığı Twingo pastalarını kesti. Pasta kesiminin ardından bir konuşma yapan Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı; “Tabiatın Kalbi Bolu’muza, Narven Termal Kasaba’ya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Narven olarak bu tür etkinliklerle elimizden geldiğince destek olamaya çalışıyoruz. Sizlere de bu güzel Pazar gününüzü bizlere ayırdığınız için ve Narven’i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda daha büyük organizasyonlarda tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi. Aydoğanlı’nın konuşmasının ardından kulüp üyeleri Narven Termal Kasaba için özel hazırlattıkları teşekkür plaketini Recep Aydoğanlı’ya takdim etti.

    “ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ”

    Yemek ve pasta kesiminin ardından katılımcılar satış temsilcileriyle birlikte tesisi gezerek tesis hakkında bilgi edindiler. Etkinlik sonrasında düşüncelerini ifade eden Twingo Club TR Başkanı Samet Karakaş; “Bugün burada Türkiye’nin birçok farklı illerinden üyelerimiz ile geniş katılımın sağlandığı güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Biz yardımseverliği ön planda tutan ve her geçen gün daha da genişleyen çok güzel bir aileyiz. Zaman zaman düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle bağlarımızı daha çok kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bizlere ev sahipliği yapan Narven Termal Kasaba yöneticilerine ve bizleri çok güzel ağırlayan ve ilgilenen tesis çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Gelen tüm üyelerimiz Narven’i çok beğendi ve en kısa sürede tekrar geleceklerini ilettiler” dedi.

    Etkinliğin sonunda tüm üyeler araçlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve tesisten ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Renault, Twingo, Marka, Araç, Sahiplerinin

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