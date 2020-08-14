TYP başvuruları durduruldu!

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz haftalarda Bolu Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 400 temizlik, 100 güvenlik olmak üzere 500 personel alınacağı duyurulmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu tavsiyesi ile okulların yüz yüze eğitim için açılma tarihi 21 Eylül’e ertelendi. Alınan bu karar sonrası İŞKUR’dan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğüne alınması planlanan personellerin TYP başvurularının durdurulduğu bildirildi.

İŞKUR açıklamasında, “2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin okulların açılma tarihinin ertelenmesine bağlı olarak MEB TYP başvuruları geçici olarak durdurulmuştur. Daha önceden MEB TYP başvurusunu tamamlayan vatandaşlarımızın başvuruları katılım şartlarını taşımaları halinde yeni açılacak TYP’lere aktarılacaktır” ifadelerine yer verildi.