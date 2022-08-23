TYP kapsamında 2 bin 211 personel alımı yapılacak

Haber: Uğur Balaban

Yeni dönem İŞKUR Toplum Yararına Programlar personel alımı başvuruları alınmaya başladı. Türkiye İş Kurumu bünyesinde İŞKUR TYP için yeni sistemde, Afet(Sel), Salgın, diğer mücbir sebepler alanında olmak üzere aşağıdaki iller için belirtilen kontenjanlarda başvurular alınıyor.

BOLU DAHİL 7 İLDE İŞKUR PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

Bolu, Edirne, Artvin, Sakarya, Tunceli, Karabük, Sinop illeri için alımlar başladı. 7 il için toplamda 2 bin 21 kontenjana bulunuyor.

BOLU’DA TYP PERSONELİ ALIMINDAKİ KONTENJANLAR

Bolu’da toplam 7 farklı başvuru noktasıyla 452 personel alımında bulunulacak.

307330 TYP başvuru numarası ile BOLU MUDURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ için Salgın alanında 15, 307338 TYP başvuru numarası ile BOLU MENGEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ için Salgın alanında 16, 307337 TYP başvuru numarası ile BOLU MERKEZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ için Salgın alanında 192,

307185 TYP başvuru numarası ile BOLU DÖRTDİVAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ için Salgın alanında 10, 307338 TYP başvuru numarası ile BOLU MENGEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ için Salgın alanında 16, 307337 TYP başvuru numarası ile BOLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ için Salgın alanında 192, 307329 TYP başvuru numarası ile BOLU YENİÇAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ için Salgın alanında 11 kontenjan bulunuyor.

KİMLER İŞKUR TYP BAŞVURUSU YAPAMAZ?

27 Eylül 2017 tarihi ve sonrasında, 9 ay ve üzeri TYP'de çalışmış olan kişiler ilana başvuru yapamaz. Hane geliri asgari net tutarın 1,5 katını geçenler yine TYP’ye başvuruda bulunamıyor. Ayrıca aynı haneden sadece bir kişi programa dahil edilmekte.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR “TYP” personel alımı başvuru sayfasından veya ALO 170 numaralı hattan 23-26 ve 28 Ağustos tarihleri itibarıyla yapılabilir.