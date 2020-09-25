TYP kurası çekildi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 400 temizlik ve 100 güvenlik personeli için kura çekimi yapıldı. Kura çekimini Bolu Valisi Ahmet Ümit de katıldı.

TYP kurası çekildi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve ilçelerde istihdam edilmek üzere 400 temizlik personeli, 100’de güvenlik görevlisi toplam 500 personelin alınacağı iş başvuruları geçtiğimiz haftalarda İŞKUR E- ŞUBE üzerinden alınmıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yaptığı ilan sonrasında kuralar noter huzurunda Çarşamba günü çekildi.

İzzet Baysal Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen kura çekimini Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da katıldı. Vali Ahmet Ümit kura çekimi sonrası istihdam edilmeye hak kazananları kutladı.  Kura sonuçlarının İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü girişlerine asıldığı öğrenildi. Az sayıda başvuru sahibinin katıldığı kura çekiminin sonuçlarının internet üzerinden yayımlanmaması bazı başvuru sahiplerinin ise tepkisini çekti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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