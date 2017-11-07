Haber: Ceylan Beykoz

1938’de kurulan Türkiye Yardım Sevenler Derneği, 90. Yıl münasebetiyle ortaöğretim kurumlarında yardımseverlik temalı resim ve kompozisyon yarışması organize ettiklerini ve bu kapsamda okullarda afiş dağıtımı yapacak. 1. olan öğrenciler üniversite eğitim bursu, 2. olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, 3. olan öğrencilere tablet bilgisayar ve 4. olan öğrencilere müzik çalar ödülü verilecek. Yarışmaya son katılım tarihi ise 22 Aralık 2017 olarak belirlendi.