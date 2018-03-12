HABER:Ceylan Beykoz

DKMP Genel Müdürlüğü yetkilerinden alınan bilgiye göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) kapsamındaki çalışmalarla Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliği ortaya konuluyor. UBENİS Projesi'nde geçen yıl Bolu, İstanbul, Kırşehir, Erzincan, Amasya, Gaziantep, Aksaray, Çankırı, Kütahya, Hatay, Kastamonu, Karaman, Kocaeli, Bayburt, Zonguldak, Eskişehir, Niğde, Balıkesir Bartın, Antalya, Kırıkkale illerinin biyolojik zenginliği kayıt altına alındı. Projeye başlanıldığı günden beri 54 ilin biyolojik çeşitlilik envanteri kayıtlara geçti. Bu kapsamda Türkiye'nin mevcut biyolojik çeşitliliği, hem konumsal hem de literatür olarak tespit ediliyor. Elde edilen veriler tabiat koruma politika ve programlarının oluşturulmasına ışık tutuyor. Böylece Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik verileri, bu veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabiliyor, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği adına meydana gelecek değişimler izlenebiliyor. Proje öncesi veri tabanında 518 bin 642 veri bulunuyordu. Projede kapsamında 54 ilde tamamlanan çalışmalarla veri tabanındaki veri sayısı 2 katını aşarak, bugün itibarıyla 1 milyon 434 bin 234'e ulaştı.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından Bolu’da başlayıp yurt geneline yaygınlaştırılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında ilimiz genelinde ise 192 yeni biyolojik tür keşfedildi.