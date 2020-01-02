Uç adaylığını Pazartesi açıklayacak

Haber: N. Halid Altundal

11 Ocak’ta yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Merkez İlçe Kongresi için Ersan Türkoğlu’nun başkan adaylığını açıklaması sonrası CHP’de ikinci aday da netleşti. Uzun süredir kamuoyunda CHP Merkez İlçe Başkanlığına aday olup olmayacağı konuşulan Çetin Uç’un 6 Ocak Pazartesi günü, saat 11.00’da CHP İl Başkanlığında adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi. Geçmiş dönemde CHP Bolu’da Merkez İlçe Başkanlığı yapan ve başarılı bir görev süresi geçiren CHP Merkez İlçe eski Başkanlarından Çetin Uç, 11 Ocak’ta yapılacak olan kongrede mevcut Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu’nun karşısına aday olarak çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 17:08