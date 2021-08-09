“Üç ayak” kavgası

İlimizde bir düğünde çıkan kavga nedeniyle ortalık birbirine girdi. Düğün salonuna çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Gelin ve damat tarafının karıştığı kavgada yumruklar, tekmeler havada uçuştu.

“Üç ayak” kavgası

Haber: Okay Özcan

Olay, İsmet Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ümit Disco’da meydana geldi. Damat tarafı, çalınan müzik eşliğinde halay çekerken, gelin tarafından üç ayak tabir edilen müziğin çalınmasını istedi.

Ne var ki gelin tarafının istediği üç ayak müziği çalınmayınca, önce orkestra ile tartışma yaşandı. Bu olayın ardından gelin ve damat tarafı birbirine girdi. Her iki tarafta yumruklu ve tekmeli kavganın uzamasının ardından, davetliler polis takviyesi istedi.

Kısa sürede düğün salonuna çok sayıda bekçi, asayiş, yunus ekipleri ve sivil polisler intikal etti. Uzun süren kavgaya müdahalede bulunulmasının ardından her iki tarafta sakinleştirildi. Kavgayla iliği soruşturma başlatıldı.  Kavga nedeniyle cadde ana baba gününe döndü ve trafikte de aksama yaşandı.

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