Üç aylar tarihleri belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İslam dünyasında üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından ilki olan Recep ayı Miladi takvime göre 25 Şubat 2020'de başlıyor. Şaban ayından sonra Ramazan ayı da idrak edilecek ve 3 aylar 23 Mayıs'ta biten Ramazan ayı ile birlikte sona erecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2020 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili 27 Şubat perşembe günü

Miraç Kandili 21 Mart cumartesi günü

Berat Kandili 07 Nisan salı günü

Mevlid Kandili 28 Ekim çarşamba günü

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Bu aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, oruç tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir. Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Üç aylardan birincisi Recep, ikincisi Şaban ve üçüncüsü Ramazan ayıdır. Bu üç aylardan Recep ayı aslında içerisinde kavganın, savaşın ve hiçbir kötü davranışın olmadığı haram aylardandır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

4 gün süren Kurban bayramının birinci günü 31 Temmuz Cuma günü. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise 3 Ağustos'ta olacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile uzatılma gibi bir durumun olması beklenmiyor. Bayram tatilinin ardından çalışan vatandaşlar 4 Ağustos Salı günü işbaşı yapacaklar.