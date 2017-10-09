TÜBİTAK uzmanlarınca verilen ve üç gün süren seminer sonucunda katılımcı öğretmen ve öğrenciler ‘TÜBİTAK Araştırma Projeleri Hazırlama’ sertifikası almaya hak kazandılar. 20 Öğretmen ve 20 öğrencinin katıldığı seminer Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç gün sürdü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) uzmanlarınca verilen seminerde kurum projeleri ön hazırlığı, fizibilite çalışmaları ve bilimsel projelendirme konularında bilgiler verildi. Eğitimlerin devam edeceğini belirten yetkililer il genelinde mümkün olan en çok sayıda öğretmen ve öğrenciye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ınAraştırma Projeleri Hazırlama Eğitiminin verileceğini söylediler.